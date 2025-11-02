Sinner vince a Parigi e ritorna sul trono

Sinner batte 6-4 7-6 il canadese Aliassime e vince per la prima volta il 1000 francese. Supera così Alcaraz in vetta al ranking. Sinner, un 2025 particolare. Questo ritorno al numero 1 del mondo per la settimana numero 66, frutto della vittoria del Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger Aliassime 6-4 7-6(4) è una bella spinta per l’ultimo sforzo di questo 2025 così particolare. Giunge il titolo dell’unico 1000 che ancora non lo aveva visto vincere due partite di fila senza concedere un set. La striscia di successi indoor si allunga a 26, i trofei diventano 23, e adesso due giorni di riposo. Sinner attende Torino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Sinner vince a Parigi e ritorna sul trono

Radio1 Rai. . #Tennis Jannik #Sinner vince la finale del #RolexParisMasters e, da domani, tornerà ad essere di nuovo n.1 del ranking mondiale, scavalcando #Alcaraz. L'azzurro, a Parigi, ha battuto il canadese #AugerAliassime per 6-4, 7(7)-6(4) - facebook.com Vai su Facebook

On the line domani a Parigi: - Se Sinner vince torna NUMERO 1 DEL MONDO (e tiene vive le speranze per chiudere l'anno da n. 1) - Se Auger-Aliassime vince si qualifica a Torino (salirebbe addirittura al 5° posto nella race) - X Vai su X

Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo: superato Alcaraz, ecco come cambia il ranking - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Segnala msn.com

Sinner vince Masters Parigi e torna il numero 1 al mondo - Aliassime al termine della finale del singolare maschile della settima giornata del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Parigi ... Da ilsole24ore.com

Masters Parigi, Sinner: "Finale intensa, è stato un anno incredibile" - Dopo la vittoria del Rolex Paris Masters e il sorpasso a Carlos Alcaraz in vetta alla classifica Atp, Jannik Sinner è felice e soddisfatto. Scrive msn.com