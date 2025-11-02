Sinner vince a Parigi e ritorna sul trono

Gbt-magazine.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner batte 6-4 7-6 il canadese Aliassime e vince per la prima volta il 1000 francese. Supera così Alcaraz in vetta al ranking. Sinner, un 2025 particolare. Questo ritorno al numero 1 del mondo per la settimana numero 66, frutto della vittoria del Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger Aliassime 6-4 7-6(4) è una bella spinta per l’ultimo sforzo di questo 2025 così particolare. Giunge il titolo dell’unico 1000 che ancora non lo aveva visto vincere due partite di fila senza concedere un set. La striscia di successi indoor si allunga a 26, i trofei diventano 23, e adesso due giorni di riposo. Sinner attende Torino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

sinner vince a parigi e ritorna sul trono

© Gbt-magazine.com - Sinner vince a Parigi e ritorna sul trono

Scopri altri approfondimenti

sinner vince parigi ritornaSinner vince il Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo: superato Alcaraz, ecco come cambia il ranking - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Segnala msn.com

Sinner vince Masters Parigi e torna il numero 1 al mondo - Aliassime al termine della finale del singolare maschile della settima giornata del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Parigi ... Da ilsole24ore.com

sinner vince parigi ritornaMasters Parigi, Sinner: "Finale intensa, è stato un anno incredibile" - Dopo la vittoria del Rolex Paris Masters e il sorpasso a Carlos Alcaraz in vetta alla classifica Atp, Jannik Sinner è felice e soddisfatto. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Vince Parigi Ritorna