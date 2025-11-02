Sinner vince a Parigi-Bercy e torna numero uno del mondo

Ilnapolista.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è di nuovo numero uno del mondo. Vince a Parigi-Bercy, batte in finale in due set Auger-Aliassime, non perde un set per tutto il torneo e approfitta della sconfitta al primo turno di Alcaraz. Sinner è di nuovo in cima alla classifica Atp. Si è ripreso dopo la sconfitta in finale agi Us Open. Emozionato dopo la vittoria per 6-4 7-6. Binaghi: «Per la Federazione e per l’Italia è più importante Sinner numero 1 di un’altra Davis». Angelo Binaghi lo sapeva da un anno che Sinner avrebbe detto no alla Coppa Davis. Altro che decisione dell’ultimo momento, altro che ripensamento possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

sinner vince a parigi bercy e torna numero uno del mondo

© Ilnapolista.it - Sinner vince a Parigi-Bercy e torna numero uno del mondo

News recenti che potrebbero piacerti

sinner vince parigi bercySinner batte Cerundolo a Parigi e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Da ilfattoquotidiano.it

Sinner sfida Auger-Aliassime, finale a Parigi: se Jannik vince torna numero uno - Bercy promette spettacolo: di fronte i due migliori giocatori su cemento indoor dal 2020. Segnala thesocialpost.it

sinner vince parigi bercySinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Vince Parigi Bercy