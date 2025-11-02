Sinner vince a Parigi-Bercy e torna numero uno del mondo
Jannik Sinner è di nuovo numero uno del mondo. Vince a Parigi-Bercy, batte in finale in due set Auger-Aliassime, non perde un set per tutto il torneo e approfitta della sconfitta al primo turno di Alcaraz. Sinner è di nuovo in cima alla classifica Atp. Si è ripreso dopo la sconfitta in finale agi Us Open. Emozionato dopo la vittoria per 6-4 7-6. Binaghi: «Per la Federazione e per l’Italia è più importante Sinner numero 1 di un’altra Davis». Angelo Binaghi lo sapeva da un anno che Sinner avrebbe detto no alla Coppa Davis. Altro che decisione dell’ultimo momento, altro che ripensamento possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
