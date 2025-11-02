Sinner vede un bambino e lo riconosce | è Valentin Allora scava nel bagagliaio della sua macchina

Jannik Sinner è un numero uno anche coi tifosi, soprattutto quelli più piccoli: dopo aver vinto la finale del torneo di Parigi, ha riconosciuto un bambino e gli ha fatto un bellissimo regalo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Parigi

N.1 a Parigi, ancora una volta. Non abbiamo ancora finito le parole perché ogni volta Sinner ci emoziona sempre di più. Tornare n.1 al mondo senza giocare tre mesi da innocente è la più grande giustizia che si è concesso.

Sinner emoziona a Parigi: l'azzurro regala la racchetta ad un bambino, le immagini sono stupende

Sinner vede un cartello durante la partita con Bergs e non dimentica: il gesto bellissimo a fine match - Jannik Sinner ha sorpreso un suo giovanissimo tifoso dopo la partita vinta con Bergs a Parigi: gli ha regalato la sua racchetta