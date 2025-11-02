Sinner trionfo e regalo al ‘bambino portafortuna’ Il gesto di Jannik per il super tifoso a Parigi

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna numero 1 e si conferma campione anche fuori dal campo. Dopo il trionfo nella finale del Masters 1000 di Parigi contro Auger Aliassime, l'azzurro si è fermato con i tifosi per firmare autografi, poster, palline e anche per regalare qualche selfie ai suoi sostenitori. Durante la festa, un gesto di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

DI NUOVO N.1 🇮🇹 Con il trionfo al Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner si riprende la vetta del ranking ai danni di Carlos Alcaraz: l’azzurro batte Auger-Aliassime 6-4 7-6 - facebook.com Vai su Facebook

Sinner vince Atp Vienna oggi, Zverev ko in finale. Risultato - X Vai su X

Sinner dopo il titolo all'Atp Pechino: "Questo è per me un posto speciale". VIDEO - Grazie al mio team per la comprensione e il lavoro: cercheremo di migliorare e spingere il più possibile ... sport.sky.it scrive

Sinner dopo il Six Kings Slam: "Vorrei giocare così bene dappertutto" - al Six Kings Slam, al termine di una finale dominata contro Carlos Alcaraz. Lo riporta sport.sky.it

Sinner trionfa a Pechino, Tien battuto in 2 set: 21° titolo in carriera per Jannik! - Per la seconda volta in carriera, Jannik Sinner vince il "China Open", Atp 500 da 4. Si legge su tuttosport.com