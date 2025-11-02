Sinner trionfa anche a Parigi e torna numero 1 del mondo E’ stato un anno incredibile ora c’è Torino…
In un’ora e 52 minuti Jannik Sinner ha vinto anche il torneo Master di Parigi. O ggi l’altoatesino ha vinto il 23esimo titolo della carriera, su 32 finali disputate (9 delle quali in questo anno solare). Il tennista italiano ha batutto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6. Per il canadese invece era la ventesima finale nel circuito maggiore (8 i titoli in bacheca), la quinta del 2025 (nel quale ha trionfato tre volte). Sfumato per Auger Aliassime il sogno di staccare in anticipo il biglietto per Torino, cosa che sarebbe accaduta in caso di successo contro Sinner. “E’ stato un anno incredibile, sono molto soddisfatto, la partita è stata dura, ora c’è Torino, vediamo che succede. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
SINNER CONQUISTA LA FINALE Dopo il successo ai quarti contro l'americano Shelton, Jannik Sinner trionfa anche in semifinale. Il numero due al mondo, che ora ha la possibilità concreta di tornare in vetta alla classifica mondiale, vince contro Alexand - facebook.com Vai su Facebook
Masters 1000 di Parigi, Sinner trionfa e torna numero uno al mondo - 6) e scavalca Alcaraz in vetta alla classifica Atp. Lo riporta msn.com
Quando torna in campo Sinner dopo la vittoria a Parigi - In seguito al trionfo nel Masters 1000 francese, Jannik è atteso da un ultimo impegno in stagione: ecco quale sarà il suo prossimo torneo ... Come scrive corrieredellosport.it
Jannik Sinner straripante trionfa per la prima volta a Parigi: è di nuovo il numero 1 al mondo - Aliassime ma festeggia la gioia più bella: scavalca Carlos Alcaraz ed è di nuovo il ... fanpage.it scrive