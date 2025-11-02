In un’ora e 52 minuti Jannik Sinner ha vinto anche il torneo Master di Parigi. O ggi l’altoatesino ha vinto il 23esimo titolo della carriera, su 32 finali disputate (9 delle quali in questo anno solare). Il tennista italiano ha batutto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6. Per il canadese invece era la ventesima finale nel circuito maggiore (8 i titoli in bacheca), la quinta del 2025 (nel quale ha trionfato tre volte). Sfumato per Auger Aliassime il sogno di staccare in anticipo il biglietto per Torino, cosa che sarebbe accaduta in caso di successo contro Sinner. “E’ stato un anno incredibile, sono molto soddisfatto, la partita è stata dura, ora c’è Torino, vediamo che succede. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sinner trionfa anche a Parigi e torna numero 1 del mondo. "E' stato un anno incredibile". Meloni: "Immenso"