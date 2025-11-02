Sinner torna re del tennis | titolo al Rolex Paris Masters e sorpasso su Alcaraz

Il boato della La Défense Arena ci rimbomba ancora addosso: Jannik Sinner ha alzato il trofeo di Parigi e, con lui, si è rialzata l'asticella del tennis mondiale. Finale secca, pulita, senza sbavature: 6?4 7?6(4) su Félix Auger?Aliassime. Il risultato è molto più di un punteggio: è la porta che si riapre sulla vetta del.

