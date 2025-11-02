Sinner torna re del tennis | titolo al Rolex Paris Masters e sorpasso su Alcaraz

Sbircialanotizia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il boato della La Défense Arena ci rimbomba ancora addosso: Jannik Sinner ha alzato il trofeo di Parigi e, con lui, si è rialzata l’asticella del tennis mondiale. Finale secca, pulita, senza sbavature: 6?4 7?6(4) su Félix Auger?Aliassime. Il risultato è molto più di un punteggio: è la porta che si riapre sulla vetta del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

sinner torna re del tennis titolo al rolex paris masters e sorpasso su alcaraz

© Sbircialanotizia.it - Sinner torna re del tennis: titolo al Rolex Paris Masters e sorpasso su Alcaraz

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sinner torna Re del Tennis: vittoria a Parigi e numero 1 riconquistato, ma con Felix Auger-Aliassime è stata partita vera - Sinner ce l'ha fatta e con un po' di anticipo rispetto al calendario di marcia, visto che nessuno si sarebbe aspettato che Alcaraz sarebbe inciampato prop ... Segnala ildolomiti.it

Sinner di nuovo re, trionfa a Parigi E torna il numero uno al mondo - Jannik Sinner torna il numero uno al mondo del tennis nonostante sia stato costretto a tre mesi di stop nel 2025. Si legge su panorama.it

sinner torna re tennisSinner torna numero uno al mondo: Alcaraz superato, come cambia il ranking (classifica Atp). Alle Atp Finals può cambiare tutto - Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Torna Re Tennis