Sinner torna numero uno al mondo | Alcaraz superato come cambia il ranking classifica Atp Alle Atp Finals può cambiare tutto

Sapeva di avere una grande occasione, una di quelle da non sprecare, e da campione assoluto non ha fallito un colpo. Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Parigi, il primo in carriera, e torna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sinner torna numero uno al mondo: Alcaraz superato, come cambia il ranking (classifica Atp). Alle Atp Finals può cambiare tutto

