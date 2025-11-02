sinner torna numero 1 e impazzano i meme su vespa come evitare il controsorpasso a torino

Il ragazzo di San Candido supera Auger Aliassime a Parigi e torna sul tetto del mondo e punta alle Finals. Parigi, cemento lucido della “La Défense Arena”, atmosfera densa di tensione e applausi sospesi. Jannik Sinner, 24 anni, entra in campo con lo sguardo di chi sa che non è solo una finale, ma un varco nella storia. Dall’altra parte della rete c’è Felix Auger Aliassime, canadese di talento, numero 9 del ranking, con l’ultimo biglietto per Torino da conquistare. Ma Parigi voleva un imperatore e lo ha avuto. Sinner chiude 6-4 7-6(4), senza mai tremare, conquistando così il quinto titolo del 2025 e, soprattutto, riprendendosi il numero uno del mondo, strappandolo a Carlos Alcaraz, eliminato al debutto nel torneo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

