Sinner torna numero 1 al mondo | batte Aliassime in 2 set e vince l' Atp Masters 1000 di Parigi

Jannik Sinner oggi, domenica 2 novembre, ha vinto il Masters 1000 di Parigi sconfiggendo in finale in 2 set Auger Aliassime 6-4 7-6(4) ed è tornato il numero 1 del ranking Atp scavalcando Carlos Alcaraz.Sinner, che una settimana fa aveva vinto a Vienna, trionfa per la prima volta nel 1000. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

