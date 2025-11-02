Sinner sfida Auger-Aliassime finale a Parigi | se Jannik vince torna numero uno
La finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy promette spettacolo: di fronte i due migliori giocatori su cemento indoor dal 2020. Felix Auger-Aliassime guida per numero di vittorie (83), ma Jannik Sinner, con 77 successi e solo 17 sconfitte, vanta una costanza superiore e una crescita impressionante nell’ultimo anno. Il match inizierà non prima delle 15:00 e deciderà non solo il titolo, ma anche il destino delle Atp Finals di Torino e – forse – la vetta del ranking mondiale. 13:00 – Come arriva Sinner L’azzurro approda in finale senza aver perso un set. In tutto il torneo ha concesso appena 19 game, e solo Cerundolo agli ottavi è riuscito a trascinarlo a un long set (7-5, 6-1). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
