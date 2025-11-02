Sinner riconquista il titolo di n° 1 al mondo e guarda alle Atp Finals di Torino Lo Russo | Ti aspettiamo
Obiettivo raggiunto a Parigi per Jannik Sinner che battendo Felix Auger Aliassime torna a essere il numero uno al mondo, scavalcando l'eterno rivale spagnolo, Carlos Alcaraz. Sinner è di nuovo il numero al mondo: il messaggio di Stefano Lo RussoUna vittoria studiata, preparata e fortemente voluta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Jannik Sinner conquista il torneo di Parigi battendo in 2 set Auger aliassime e torna numero 1 al mondo. #Tg1 - facebook.com Vai su Facebook
Sinner vince l'Atp 500 di Pechino, sconfitto Tien in due set (6-2, 6-2): terzo titolo per Jannik nel 2025 - L'azzurro scenderà in campo oggi, mercoledì 1 ottobre, contro Learner Tien. Come scrive ilmessaggero.it
Sinner travolge Tien nella finale del Cina Open: terzo titolo 2025, rivivi la diretta - Nel torneo di Pechino, Sinner ha battuto nell’ordine Marin Cilic (numero 97 del mondo), Terence Atmane (n . Riporta corrieredellosport.it
Atp Pechino, Sinner vince il titolo: Tien dominato con un doppio 6-2 - Una gara con poche difficoltà, la differenza in campo è stata enorme: Jannik Sinner è il campione del China Open dopo aver vinto la finalissima del torneo Atp 500 di Pechino contro l'americano Learner ... Si legge su ilgiornale.it