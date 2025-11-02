Sinner quanto ha guadagnato con la vittoria e nell’ultimo anno | le cifre shock

Il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi ha confermato, ancora una volta, la distanza tecnica e mentale che lo separa dalla maggior parte dei suoi avversari. Solo Carlos Alcaraz sembra oggi in grado di reggere il confronto con l’altoatesino, che nella capitale francese ha dato una nuova dimostrazione di forza battendo prima un ispirato Ben Shelton e poi travolgendo Alexander Zverev, numero tre del mondo. Con questa vittoria, Sinner ha allungato a 26 la sua striscia di successi consecutivi sul cemento indoor, una superficie che ormai domina con sicurezza assoluta. Il trionfo a La Défense Arena non ha solo un valore simbolico: al termine del torneo, il 23enne di San Candido ha incassato 946. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

