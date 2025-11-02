Sinner oggi in finale Atp Parigi 2025 contro Auger-Aliassime per tornare numero 1 ranking
Uno Jannik Sinner in versione schiacciasassi travolge Alexander Zverev e si qualifica per la sua prima finale in carriera al torneo ATP Masters 1000 di Parigi, l’ultimo della stagione. L’azzurro, n.2 al mondo e testa di serie n.2, continua il suo percorso netto nel torneo indoor parigino battendo in due set il tedesco, numero 3 del mondo e del seeding (non al meglio della condizione), con il risultato di 6-0, 6-1 in appena un’ora e 2 minuti. Un Sinner in grande forma completa la 25ma vittoria consecutiva sul duro indoor e raggiunge la sua nona finale in un torneo ATP Masters 1000, la terza della stagione dopo Roma e Cincinnati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
