Sinner numero uno del ranking ATP | il vantaggio su Alcaraz e come può difendere il primato alle ATP Finals

Jannik Sinner ce l’ha fatta. Grazie alla vittoria su Auger Aliassime in finale al Masters di Parigi, l’azzurro è tornato numero uno nel ranking ATP. Superato Carlos Alcaraz. ATP Finals decisive per la conferma del primato E’ di nuovo in vetta al ranking ATP, Jannik Sinner. A due mesi di distanza dalla perdita del primato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Sinner numero uno del ranking ATP: il vantaggio su Alcaraz e come può difendere il primato alle ATP Finals

