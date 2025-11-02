Sinner lob a rete senza senso | Jannik ingiocabile con Auger-Aliassime
Gli highlights della vittoria in due set di Jannik Sinner contro Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy: grazie a questo successo l'italiano si riprende il primo posto nel ranking Atp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Zverev prende il nastro con uno smash attaccato alla rete e nonostante la situazione Sinner… se la ride - X Vai su X
Finale a Vienna: Sinner – Zverev! Non è la finale tutta azzurra che speravamo al torneo ATP 500 di Vienna, ma resta l’emozione di vedere Jannik Sinner pronto a lottare ancora una volta per il titolo! Dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, che ieri - facebook.com Vai su Facebook
Masters 1000 di Parigi, Sinner trionfa e torna numero uno al mondo - 6) e scavalca Alcaraz in vetta alla classifica Atp. Segnala msn.com
Sinner domina: va in finale a Parigi perdendo un solo game contro Zverev - Jannik ritrova Sascha una settimana dopo Vienna per la semifinale del 1000 francese. Si legge su gazzetta.it
Sinner, esordio US Open senza storia e Kopriva ko: chi affronta ora - Sull'Arthur Ashe Stadium il numero 1 al mondo ha archiviato il ceco Vit Kopriva (numero 87 ... Come scrive tuttosport.com