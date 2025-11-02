Sinner lob a rete senza senso | Jannik ingiocabile con Auger-Aliassime

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli highlights della vittoria in due set di Jannik Sinner contro Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy: grazie a questo successo l'italiano si riprende il primo posto nel ranking Atp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner lob rete senzaMasters 1000 di Parigi, Sinner trionfa e torna numero uno al mondo - 6) e scavalca Alcaraz in vetta alla classifica Atp. Segnala msn.com

Sinner domina: va in finale a Parigi perdendo un solo game contro Zverev - Jannik ritrova Sascha una settimana dopo Vienna per la semifinale del 1000 francese. Si legge su gazzetta.it

Sinner, esordio US Open senza storia e Kopriva ko: chi affronta ora - Sull'Arthur Ashe Stadium il numero 1 al mondo ha archiviato il ceco Vit Kopriva (numero 87 ... Come scrive tuttosport.com

