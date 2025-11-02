Sinner ingiocabile con Auger-Aliassime | questo lob a rete non ha senso

Gli highlights della vittoria in due set di Jannik Sinner contro Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy: grazie a questo successo l'italiano si riprende il primo posto nel ranking Atp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner ingiocabile con Auger-Aliassime: questo lob a rete non ha senso

Leggi anche questi approfondimenti

Un CLAMOROSO Jannik Sinner demolisce un malcapitato Sasha Zverev e vola in Finale al Master 1000 di Parigi Bercy. Un 6-0; 6-1; senza storia per un ragazzo che quando gioca senza problemi fisici in queste superfici è semplicemente ingiocabile. Nona fin - facebook.com Vai su Facebook

Sinner forse ingiocabile stasera - X Vai su X

Sinner batte Auger Aliassime all'Atp di Parigi: il lungolinea vincente di rovescio per la vittoria e tutti gli highlights - Jannik Sinner torna numero 1 al mondo (fino al 10 novembre) e lo fa battendo in finale all'Atp 1000 di Parigi Auger- Lo riporta msn.com

Auger-Aliassime perde in finale contro Sinner ma scoppia a ridere: ricorda cosa facevano a 16 anni - Aliassime ha sognato in grande a Parigi e ha perso contro Sinner a testa altissima. Riporta fanpage.it

Sinner, il ritorno del re: battuto Auger Aliassime a Parigi. Titolo e numero 1 - Jannik tiene anche in gioco Lorenzo Musetti per le Finals. Si legge su msn.com