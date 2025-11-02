Sinner il ritorno del re | battuto Auger Aliassime a Parigi Titolo e numero 1
Parigi, 2 novembre 2025 – Numero 1, quanto ci sei mancato. Un mese dopo Jannik Sinner torna sul trono del tennis a Parigi. Battuto il canadese Auger Aliassime 6-4, 7-6: una vittoria che vale doppio, non solo per il salto in classifica (che durerà solo una settimana), ma l’altoatesino tiene ancora matematicamente in gioco Lorenzo Musetti per la corsa alle Atp Finals. Il toscano si gioca infatti, proprio con Aliassime, l’ultimo posto disponibile per Torino. La partita. Durante il torneo, Sinner è stato in campo metà del tempo rispetto al suo avversario, una macchina da ace da disinnescare, trovando il ritmo anche quando non c’è. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
