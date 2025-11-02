Sinner il ragazzo che riscrive il destino | Parigi lo incorona ancora re del mondo

Jannik Sinner realizza un’impresa straordinaria al Masters 1000 di Parigi, conquistando il titolo e, di conseguenza, la vetta della classifica mondiale ATP. L’azzurro ha sconfitto in una finale combattutissima il canadese Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 2 set a 0 (6-4, 7-6), coronando una settimana perfetta sul cemento indoor della Défense Arena. Questa vittoria permette a Sinner di effettuare il sorpasso su Carlos Alcaraz, riportando l’italiano al primo posto del ranking mondiale. La cronaca della finale. La partita è stata caratterizzata dalla solidità e dalla lucidità di Sinner nei momenti cruciali, specialmente contro un Auger-Aliassime che ha combattuto con determinazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner, il ragazzo che riscrive il destino: Parigi lo incorona ancora re del mondo

