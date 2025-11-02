Sinner è di nuovo il re del mondo | batte Auger-Aliassime vince Parigi e torna numero 1 Atp Jannik | E' una cosa enorme

Feedpress.me | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha battuto Felix Auger Aliassime nella finale del torneo indoor di Parigi, ha conquistato il quinto titolo del 2025 ed è tornato in vetta alla classifica mondiale, scavalcando Carlos Alcaraz, uscito di scena nel suo match di debutto nella capitale francese. Nell’odierno atto conclusivo del «Rolex Paris Masters», ultimo Atp 1000 della stagione, disputato sul cemento de «La Defense. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sinner 232 di nuovo il re del mondo batte auger aliassime vince parigi e torna numero 1 atp jannik e una cosa enorme

© Feedpress.me - Sinner è di nuovo il re del mondo: batte Auger-Aliassime, vince Parigi e torna numero 1 Atp. Jannik: "E' una cosa enorme"

Approfondisci con queste news

sinner 232 nuovo reSinner rivuole il suo trono: la vittoria di Parigi vale il numero 1 del ranking - 1 del ranking: «Sarò solido anche se non al cento per cento» ... Lo riporta msn.com

Il nuovo Sinner a Pechino: "Sto cambiando troppe cose, con Atmane c'&#232; stato un momento in cui..." - Il tennista azzurro ha lottato due ore e 21 minuti per avere la meglio in tre set (6- corrieredellosport.it scrive

Terremoto Sinner, cambia di nuovo tutto: &#232; ufficiale - Jannik Sinner non difenderà il titolo nel Masters 1000 di Shanghai, l’azzurro è stato ... diregiovani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner 232 Nuovo Re