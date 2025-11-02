Sinner è di nuovo il re del mondo | batte Auger-Aliassime vince Parigi e torna numero 1 Atp Jannik | E' una cosa enorme
Jannik Sinner ha battuto Felix Auger Aliassime nella finale del torneo indoor di Parigi, ha conquistato il quinto titolo del 2025 ed è tornato in vetta alla classifica mondiale, scavalcando Carlos Alcaraz, uscito di scena nel suo match di debutto nella capitale francese. Nell’odierno atto conclusivo del «Rolex Paris Masters», ultimo Atp 1000 della stagione, disputato sul cemento de «La Defense. 🔗 Leggi su Feedpress.me
