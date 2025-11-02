sinner di nuovo re trionfa a parigi e torna il numero uno al mondo

Missione compiuta. Jannik Sinner torna il numero uno al mondo del tennis nonostante sia stato costretto a tre mesi di stop nel 2025. Il nostro campione trionfa nell’Atp 1000 di Parigi battendo in due set Felix Auger Aliassime. Quattro Masters 1000 saltati a causa della sospensione per Clostebol, il dolore della sconfitta in finale al Roland Garros, la gioia più grande con la vittoria di Wimbledon, le fatiche fisiche di fine estate, ora il titolo dell’unico 1000 che ancora non lo aveva visto vincere due partite di fila. E senza concedere un set. La striscia di successi indoor si allunga a 26, i trofei da lasciare a casa di mamma e papà diventano 23, e adesso due giorni di riposo. 🔗 Leggi su Panorama.it

