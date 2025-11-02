Sinner conquista Parigi e torna numero 1 | battuto Auger-Aliassime in finale
Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Parigi battendo il canadese Felix Auger-Aliassime 6-3, 7-6 in 1 ora e 55 minuti. La vittoria consegna all’azzurro il quinto titolo del 2025 e il ritorno in vetta al ranking ATP da lunedì 3 novembre. Primo set controllato, tiebreak decisivo. Sinner ha dominato il primo parziale strappando il servizio all’avversario nel secondo game. Nel secondo set Auger-Aliassime ha alzato l’intensità, annullando tre chance di break e forzando il tiebreak. L’italiano ha indirizzato la sfida con un mini-break sul 3-1, chiudendo poi 7 punti a 3. “È stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio”, ha dichiarato Sinner nell’intervista a bordo campo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
