Sinner batte Auger Aliassime a Parigi e riprende lo scettro di n 1 | Live 6-4 7-6
Il campione azzurro approda all'ultimo atto del torneo parigino. Con una vittoria tornerà sul trono del numero 1. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
TENNIS | Sinner batte in due set Zverev 6-0/6-1 nella semifinale dei Masters 1000 a Parigi. Domani l'azzurro incontrerà in finale Aliassime. In caso di vittoria Sinner tornerà ad essere il n. 1 del mondo. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
ATP 500 Vienna: Sinner batte de Minaur e va in finale. Sarà derby con Musetti? - X Vai su X
Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger-Aliassime per tornare n. 1: in corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger- Si legge su tg24.sky.it
Sinner-Auger-Aliassime, la finale del Masters di Parigi in diretta - Jannik Sinner prova oggi a conquistare il 23esimo successo in un torneo Atp e la vetta del tennis mondiale. Segnala tg.la7.it
LIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Jannik in caso di vittoria tornerebbe numero uno al mondo, scavalcando Alcaraz, almeno per una settimana prima delle Atp Finals. Segnala msn.com