AGI - Jannik Sinner ha battuto Felix Auger Aliassime nella finale del torneo indoor di Parigi, ha conquistato il quinto titolo del 2025 ed è tornato in vetta alla classifica mondiale, scavalcando Carlos Alcaraz, uscito di scena nel suo match di debutto nella capitale francese. Nell'odierno atto conclusivo del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagione, disputato sul cemento de "La Defense Arena", il tennista azzurro, numero due seeding, ha sconfitto il canadese, numero 10 del ranking internazionale e nona forza del tabellone, col punteggio di 6-4 7-6 (4). Sinner è apparso in grandi condizioni fisiche, dominando Auger Aliassime, che resta ora in lotta con Lorenzo Musetti per l'ottavo e ultimo posto nelle Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner batte Aliassime a Parigi e torna numero 1 al mondo