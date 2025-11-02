Sinner batte Aliassime a Parigi e torna numero 1 al mondo
AGI - Jannik Sinner ha battuto Felix Auger Aliassime nella finale del torneo indoor di Parigi, ha conquistato il quinto titolo del 2025 ed è tornato in vetta alla classifica mondiale, scavalcando Carlos Alcaraz, uscito di scena nel suo match di debutto nella capitale francese. Nell'odierno atto conclusivo del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp 1000 della stagione, disputato sul cemento de "La Defense Arena", il tennista azzurro, numero due seeding, ha sconfitto il canadese, numero 10 del ranking internazionale e nona forza del tabellone, col punteggio di 6-4 7-6 (4). Sinner è apparso in grandi condizioni fisiche, dominando Auger Aliassime, che resta ora in lotta con Lorenzo Musetti per l'ottavo e ultimo posto nelle Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
TENNIS | Sinner batte in due set Zverev 6-0/6-1 nella semifinale dei Masters 1000 a Parigi. Domani l'azzurro incontrerà in finale Aliassime. In caso di vittoria Sinner tornerà ad essere il n. 1 del mondo. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
ATP 500 Vienna: Sinner batte de Minaur e va in finale. Sarà derby con Musetti? - X Vai su X
Sinner, doppio colpo a Parigi: vince il torneo e torna numero uno al mondo - Alla Défense Arena il campione azzurro batte Felix Auger- Lo riporta msn.com
Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger-Aliassime per tornare n. 1: in corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger- tg24.sky.it scrive
Sinner-Auger-Aliassime, la finale del Masters di Parigi in diretta - Jannik Sinner prova oggi a conquistare il 23esimo successo in un torneo Atp e la vetta del tennis mondiale. tg.la7.it scrive