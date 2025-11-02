Sinner-Auger Aliassime oggi la finale dell’Atp Parigi 2025 – La diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi, 2 novembre, per la finale del torneo Atp Parigi 2025. La sfida è contro il canadese Felix Auger Aliassime, in un ottimo momento di forma e che, conquistando la finale sul cemento indoor di Parigi, ha appena sopravanzato l’azzurro Lorenzo Musetti nella corsa alla qualificazione per le Atp Finals di Torino. Sinner in semifinale ha travolto  Alexander Zverev  con il punteggio di 6-0, 6-1 e si è così qualificato per la sua  prima finale in carriera al torneo ATP Masters 1000 di Parigi. In caso di vittoria oggi, Sinner  tornerebbe in vetta al ranking Atp  scalzando il rivale, lo spagnolo  Carlos Alcaraz, eliminato all’inizio del torneo da Cameron Norrie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

