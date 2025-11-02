Sinner-Auger Aliassime oggi in finale a Parigi Jannik per il titolo e il numero uno | orario e dove vederla in TV

Jannik Sinner oggi sfida Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: l’orario d’inizio è fissato alle ore 15. L’azzurro può scavalcare Alcaraz e tornare numero uno del ranking ATP. Ecco quando e dove vedere il match in diretta TV e live streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it