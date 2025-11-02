Sinner-Auger Aliassime oggi in finale a Parigi Jannik per il titolo e il numero uno | orario e dove vederla in TV
Jannik Sinner oggi sfida Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: l’orario d’inizio è fissato alle ore 15. L’azzurro può scavalcare Alcaraz e tornare numero uno del ranking ATP. Ecco quando e dove vedere il match in diretta TV e live streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PARIS MASTERS 2025 DOMENICA 2 Novembre ORE 15.00 LA FINALE Jannik SINNER vs F.Auger ALIASSIME Il canadese dopo un Periodo deludente ha ritrovato il suo gioco.. ha battuto il Kazako Alexander BUBLIK e si è regalato la sua Seconda FINA - facebook.com Vai su Facebook
#Alcaraz allunga su #Sinner, Auger-Aliassime insidia Musetti: la situazione tra ranking e race Atp - X Vai su X
Sinner devastante, travolto Zverev: se oggi in finale batterà Auger Aliassime l’altoatesino tornerà al numero 1 dell’Atp - Sinner va in finale a Parigi indoor e, aggiudicandosi oggi per la prima volta l’ultimo “1000” della stagione, può tornare numero 1 del mondo anche se per una ... Si legge su ilmessaggero.it
Sinner-Auger Aliassime oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming - Aliassime si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Parigi. Riporta oasport.it
Quando gioca Jannik Sinner a Parigi: i precedenti con Felix Auger-Aliassime - Il fuoriclasse altoatesino va alla caccia del 23° tirolo nel circuito maggiore ATP, il quinto di quest’anno e il quinto in un 1000 (ma il primo del 2025) contro il 25enne nordamericano, che vincendo ... Si legge su sportal.it