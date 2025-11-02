Sinner – Auger-Aliassime oggi finale a Parigi | orario precedenti e dove vederla
(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi domenica 2 novembre per la finale dell'Atp Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime in diretta tv e streaming. L'azzurro, numero 2 del mondo, va a a caccia del quinto titolo stagionale e del 23esimo in assoluto. Il trionfo restituirebbe al 24enne altoatesino il primo posto nel ranking . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
