Sinner-Auger Aliassime oggi ATP Parigi 2025 | orario tv programma streaming
Oggi domenica 2 novembre (alle ore 15.00) Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano partirà con i favori del pronostico sul cemento della capitale francese, ma dovrà stare particolarmente attento al pimpante canadese, che ha dimostrato di essere in uno stato di forma davvero memorabile nelle ultime settimane e che cercherà di mettere il bastone tra le ruote al fuoriclasse altoatesino nell’ultimo torneo stagionale di questo livello: Jannik Sinner scenderà in campo a La Defense Arena con un paio di obiettivi di primaria importanza: mettere le mani su questo trofeo per la prima volta e tornare numero 1 del mondo, visto che in caso di successo scavalcherebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz in testa al ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
