Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime. L’ultimo atto a Parigi è questo, nella prima volta lontano da Bercy e dentro La Defense. Infiniti i temi: la prima volta di Jannik nel torneo indoor francese, il possibile numero 1, il discorso ATP Finals con Musetti spettatore interessato. Due le volte in cui questo confronto si è avuto nel 2025: nei quarti a Cincinnati (6-0 6-2 per Sinner) e in semifinale agli US Open (6-1 3-6 6-3 6-4 a favore dell’italiano). Si confrontano i due giocatori che più di tutti hanno vinto indoor nelle ultime stagioni, con il canadese a quota 82 vittorie e l’altoatesino a 76 all’interno del singolo decennio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner-Auger-Aliassime oggi, ATP Parigi 2025: orario finale, tv, programma, streaming