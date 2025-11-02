Sinner-Auger Aliassime in finale a Parigi | ora Jannik serve per il set  | Diretta 5-4

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione azzurro approda all'ultimo atto del torneo parigino. Con una vittoria tornerà sul trono del numero 1. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner auger aliassime in finale a parigi ora jannik serve per il set160 diretta 5 4

© Xml2.corriere.it - Sinner-Auger Aliassime in finale a Parigi: ora Jannik serve per il set  | Diretta 5-4

Argomenti simili trattati di recente

sinner auger aliassime finaleLIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Jannik in caso di vittoria tornerebbe numero uno al mondo, scavalcando Alcaraz, almeno per una settimana prima delle Atp Finals. Scrive corrieredellosport.it

sinner auger aliassime finaleSinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Secondo ilmessaggero.it

sinner auger aliassime finaleDiretta Streaming Live Sinner – Felix Auger Aliassime Finale ATP Parigi - Dove vedere la Finale del Torneo ATP di Parigi tra Jannik Sinner e Felix Auger- stadiosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Auger Aliassime Finale