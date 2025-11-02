Sinner-Auger Aliassime in finale a Parigi | Jannik spreca il break in avvio | Live 6-4 2-3
Il campione azzurro approda all'ultimo atto del torneo parigino. Con una vittoria tornerà sul trono del numero 1. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
#Sinner-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Parigi - X Vai su X
Sinner contro Auger-Aliassime, la finale Masters 1000 Parigi: a che ora e dove vederla VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Jannik in caso di vittoria tornerebbe numero uno al mondo, scavalcando Alcaraz, almeno per una settimana prima delle Atp Finals. Da msn.com
Sinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- Riporta ilmessaggero.it
Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger-Aliassime per tornare n. 1: in corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger- Lo riporta tg24.sky.it