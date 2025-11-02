Sinner-Auger Aliassime in finale a Parigi | Jannik spreca il break in avvio | Live 6-4 1-2
Il campione azzurro approda all'ultimo atto del torneo parigino. Con una vittoria tornerà sul trono del numero 1. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
Sinner - Auger-Aliassime, oggi finale Atp Parigi. Orario tv e streaming, precedenti e dove vederla - X Vai su X
PARIS MASTERS 2025 DOMENICA 2 Novembre ORE 15.00 LA FINALE Jannik SINNER vs F.Auger ALIASSIME Il canadese dopo un Periodo deludente ha ritrovato il suo gioco.. ha battuto il Kazako Alexander BUBLIK e si è regalato la sua Seconda FINA - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Jannik in caso di vittoria tornerebbe numero uno al mondo, scavalcando Alcaraz, almeno per una settimana prima delle Atp Finals. Come scrive msn.com
Sinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- ilmessaggero.it scrive
Sinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: Jannik va a caccia del numero 1 - Aliassime, diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi domenica 2 novembre ore 15: Jannik sfida il canadese che ha beffato Musetti ... Scrive sport.virgilio.it