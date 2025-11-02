Sinner-Auger Aliassime in finale a Parigi | Jannik scende in campo | Diretta 0-0

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione azzurro approda all'ultimo atto del torneo parigino. Con una vittoria tornerà sul trono del numero 1. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner auger aliassime in finale a parigi jannik scende in campo diretta 0 0

© Xml2.corriere.it - Sinner-Auger Aliassime in finale a Parigi: Jannik scende in campo | Diretta 0-0

Contenuti che potrebbero interessarti

sinner auger aliassime finaleSinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: Jannik va a caccia del numero 1 - Aliassime, diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi domenica 2 novembre ore 15: Jannik sfida il canadese che ha beffato Musetti ... Da sport.virgilio.it

Sinner-Auger Aliassime, oggi finale a Parigi - Il match in diretta - L'azzurro sfida il canadese nel Masters 1000 francese. Scrive adnkronos.com

sinner auger aliassime finaleLa finale di Parigi, Sinner sfida Auger-Aliassime per tornare il numero 1 - Dopo avere travolto in semifinale Sacha Zverev, Jannik Sinner sfida il canadese Felix Auger- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Auger Aliassime Finale