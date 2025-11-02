Sinner-Auger Aliassime in finale a Parigi | il canadese annulla 3 palle break  | Live 6-4 4-4

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione azzurro approda all'ultimo atto del torneo parigino. Con una vittoria tornerà sul trono del numero 1. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner auger aliassime in finale a parigi il canadese annulla 3 palle break160 160live 6 4 4 4

© Xml2.corriere.it - Sinner-Auger Aliassime in finale a Parigi: il canadese annulla 3 palle break  | Live 6-4, 4-4

Leggi anche questi approfondimenti

sinner auger aliassime finaleSinner-Auger-Aliassime, diretta finale Masters 1000 Parigi: orario e dove vederla in tv. Se Jannik vince torna n.1 al mondo - Jannik Sinner oggi in finale al Masters 1000 di Parigi contro il canadese Auger- ilmessaggero.it scrive

sinner auger aliassime finaleAtp Parigi, Sinner sfida in finale Auger-Aliassime per tornare n. 1: in corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger- Secondo tg24.sky.it

sinner auger aliassime finaleLIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Jannik in caso di vittoria tornerebbe numero uno al mondo, scavalcando Alcaraz, almeno per una settimana prima delle Atp Finals. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Auger Aliassime Finale