Sinner-Aliassime | orario e diretta della finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2025

Sinner a caccia del numero 1 al mondo. Jannik Sinner torna oggi, domenica 2 novembre 2025, in campo per la finale dell'ATP Masters 1000 di Parigi, dove affronterà Felix Auger-Aliassime. Il tennista altoatesino, attuale numero 2 del ranking ATP, ha l'occasione di riconquistare la vetta mondiale, superando Carlos Alcaraz. In caso di successo, Sinner conquisterebbe il suo quinto titolo stagionale e il ventitreesimo in carriera, tornando numero 1 del mondo per una settimana, prima della detrazione dei punti ottenuti alle ATP Finals 2024, vinte da imbattuto. Aliassime in corsa per le ATP Finals 2025.

