Simeone continua a segnare | quarto gol col Torino a Napoli un po’ di nostalgia c’è

Ilnapolista.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciamocelo: Simeone non è più con noi, ma resterà sempre uno dei nostri. Vedere un suo gol nelle pagelle ci strappa sempre un sorriso, e con il Torino direi che è partito alla grande. Quattro gol finora, tutti pesantissimi (noi ne sappiamo qualcosa). Ciò forse ci insegna che svendere per cambiare in fretta lo spogliatoio è incauto. Simeone ancora in gol. Ripercorriamoli uno per uno, insieme. Roma-Torino 0-1 (14 settembre 2025): il primo gol stagionale, e anche il primo con la maglia del Torino, arriva alla terza giornata e vale una vittoria preziosa. L’azione nasce da una ripartenza: il Cholito anticipa Mancini con un gran movimento, allarga per Ngonge — altro ex Napoli — e riceve il passaggio di ritorno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simeone continua a segnare: quarto gol col Torino, a Napoli un po’ di nostalgia c’è

