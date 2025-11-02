Simbolo di identità e spiritualità la Basilica torna a essere il punto di riferimento della cittadina umbra dopo nove anni di lavori
«B enedetto ritrova la sua casa e continua a parlare a noi e al mondo e ci insegna un modo altro, come lui lo ha interpretato, di costruire la società e di guardare al bene comune»: è quanto ha detto all’ ANSA monsignor Renato Boccardo, vescovo della diocesi di Spoleto-Norcia, in occasione della riapertura della Basilica di San Benedetto, completamente restaurata, nove anni esatti dopo la scossa di magnitudo 6,5 che il 30 ottobre 2016 colpì il centro Italia e sbriciolò il simbolo spirituale e identitario di Norcia. Norcia: si ricomincia dal cioccolato. guarda le foto Leggi anche › Norcia: la ricostruzione parte dalla scuola materna «Nove anni fa c’erano le pietre sparse su tutta la piazza, oltre alla gente disorientata e spaventata. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
Due identità, due maglie, due coccarde, una sola rivalità. Sul prato del Benelli va in scena il Derby di Romagna di Coppa: due squadre che non mollano mai, ma solo una potrà continuare la corsa. I Leoni giallorossi sono pronti a mettere cuore e orgoglio in - facebook.com Vai su Facebook
Identitalia - X Vai su X
Norcia, la Basilica rinata dal sisma: "Simbolo della capacità di reagire davanti a paura e distruzione" - Riaperta al culto la grande chiesa di San Benedetto ricostruita sette anni dopo il terribile terremoto. Segnala lanazione.it
La Basilica di Collemaggio: cuore spirituale e simbolo della storia aquilana - L’AQUILA – La Basilica di Collemaggio: cuore spirituale e simbolo della storia aquilana – Con la visita alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio si conclude il ciclo di appuntamenti “ITINERARI TRA ... Secondo laquilablog.it
L’appello per ‘salvare’ la Basilica simbolo di Como dal fiume di acqua e fango: “Dateci un mano con vanghe e secchi” - Un appello per ‘salvare’ la Basilica di Sant’Abbondio simbolo di Como dal fiume di acqua e fango che ne ha invaso il piazzale. Lo riporta comozero.it