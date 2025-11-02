Simbolo di identità e spiritualità la Basilica torna a essere il punto di riferimento della cittadina umbra dopo nove anni di lavori

«B enedetto ritrova la sua casa e continua a parlare a noi e al mondo e ci insegna un modo altro, come lui lo ha interpretato, di costruire la società e di guardare al bene comune»: è quanto ha detto all’ ANSA monsignor Renato Boccardo, vescovo della diocesi di Spoleto-Norcia, in occasione della riapertura della Basilica di San Benedetto, completamente restaurata, nove anni esatti dopo la scossa di magnitudo 6,5 che il 30 ottobre 2016 colpì il centro Italia e sbriciolò il simbolo spirituale e identitario di Norcia. Norcia: si ricomincia dal cioccolato. guarda le foto Leggi anche › Norcia: la ricostruzione parte dalla scuola materna «Nove anni fa c’erano le pietre sparse su tutta la piazza, oltre alla gente disorientata e spaventata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

