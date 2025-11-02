Silvio Orlando torna al Carcano nel ruolo di un regista di successo in crisi d’identità

Milan, 2 novembre 2025 – Un microcosmo quello di “Ciarlatani“. Dove convivono l’attrice in ansia e il regista di successo, il talento rampante e un misterioso maestro. Gente da palcoscenico. Per raccontare di cinema e di teatro, certo. Ma anche (e soprattutto) dei nostri baratri esistenziali e della grande, asfissiante società dello spettacolo. Un po’ questo il cuore della commedia di Pablo Remón, dal 4 novembre al Carcano. Una produzione Cardellino. Con protagonista Silvio Orlando. Affiancato in scena da Francesca Botti, Davide Cirri, Blu Yoshimi. Orlando, come mai ha scelto il testo di Remón? «Vedendolo a Madrid l’ho subito percepito come una seconda pelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

