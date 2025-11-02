Silvio Garattini sui tumori | Quali sono le buone abitudini che ci allungano la vita

Milano, 2 novembre 2025 – Silvio Garattini: 97 anni il prossimo 12 novembre, oncologo e farmacologo di fama internazionale. Si è mai ammalato di tumore? “Sì, era molto maligno ma è andato tutto a posto”. Il professore a metà pomeriggio risponde dal Mario Negri che ha fondato nel 1963, oggi è il presidente del ‘suo’ Istituto di ricerca. Qual è l’elisir di lunga vita? “Non esiste. Le probabilità di avere un’esistenza lunga dipendono da quello che facciamo, fin dall’inizio”. Tumori, la rivoluzione della prevenzione Noi italiani siamo longevi. “Molto longevi, viviamo in media 83, 6 anni. Ma se andiamo a guardare a quello che ci deve interessare di più, la durata di vita sana, scendiamo al quindicesimo posto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Silvio Garattini sui tumori: “Quali sono le buone abitudini che ci allungano la vita”

