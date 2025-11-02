Certamente, rielaborerò l’articolo sui possibili aumenti delle sigarette e la reazione dei tabaccai, producendo un testo lungo e ben articolato con i sottotitoli richiesti. L’allarme dei tabaccai: rischio di un aumento di 3 euro a pacchetto di sigarette in Italia. La potenziale introduzione di una nuova direttiva europea sulle accise per i prodotti del tabacco e nicotinici sta sollevando un’ ondata di preoccupazione e proteste in Italia, in particolare tra i tabaccai. La consultazione pubblica lanciata dalla Commissione Europea si è chiusa lo scorso ottobre, con l’obiettivo dichiarato di uniformare la tassazione in tutto il Vecchio Continente, colpendo i consumatori abituali e mirando alla riduzione della spesa sanitaria legata al fumo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sigarette, l’allarme dei tabaccai: ecco quanto aumenteranno