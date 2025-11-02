Sicurezza Nugnes | Rafforzare protezione per chi si oppone al racket
“Quando si parla di criminalità in Campania, non si può più pensare soltanto alla criminalità organizzata. Accanto ai clan che da anni controllano porzioni di territorio, cresce una microcriminalità diffusa, spavalda, che mina la sicurezza quotidiana e rende la vita difficile a chi vuole. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Napoli: occupata l'Aula Nugnes del Consiglio Comunale, "Rispettate la mozione contro la collaborazione con Israele"
Protezione infrastrutture energetiche: come garantire sicurezza e continuità dei servizi - Dalla cybersecurity all'intelligenza artificiale: le nuove soluzioni per la protezione delle infrastrutture energetiche
Sicurezza sul lavoro: proposto ddl per rafforzare i controlli con nuove figure professionali - "Questo disegno di legge vuole incidere in alcuni ambienti particolarmente sensibili come ad esempio gli ospedali, discariche e la filiera della gestione dei rifiuti, dove non esiste una ...
Comandante Gdf,rafforzare presidi di sicurezza informatica - "I fatti relazionati dal procuratore nazionale antimafia Melillo e dal procuratore di Perugia Cantone inducono a riflettere sull'esigenza di rafforzare i presidi della sicurezza informatica che non ...