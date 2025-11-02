Sicurezza in città polizia nei quartieri più sensibili del capoluogo Scatta una denuncia

ANCONA - Quindici persone identificate, di cui cinque con precedenti, ed una denuncia: è questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel capoluogo dalla Polizia di Stato effettuati nelle scorse ore nel capoluogo.I servizi, svolti nel pomeriggio e nella serata di sabato 1° novembre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

