Sicurezza 80mila euro per nuove telecamere

Verso un territorio sempre più sorvegliato, grazie a nuovi occhi elettronici. Furti in appartamento, ma anche truffe ai danni degli anziani, vandalismo, abbandono di rifiuti e altri fenomeni di microcriminalità preoccupano, così la giunta Ghergo individua un tesoretto per gli occhi elettronici. E’ stata l’Unione Montana ad aver assegnato un contributo economico in conto capitale quantificato in 80mila euro da utilizzare "per progetti a tutela del territorio e in particolare per la sicurezza stradale ". Fondi che vanno spesi per progetti da realizzare e rendicontare entro la fine dell’anno in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, 80mila euro per nuove telecamere

