Siamo assediati dalle auto L’ira di Borgo Acquaviva

Lanazione.it | 2 nov 2025

’Prigionieri’ dentro casa. Protestano i residenti del Borgo Acquaviva, situato nei pressi del Policlinico, segnalando "una situazione paradossale e insostenibile che interessa la nostra strada vicinale a uso pubblico, unica via di accesso alle nostre abitazioni". Attraverso Andrea Romano, i cittadini raccontano: "Da tempo, automobili parcheggiate in modo improprio impediscono il transito dei residenti, arrivando in più occasioni a bloccarci completamente — sottolineano – rendendo impossibile entrare o uscire di casa con i nostri mezzi. Nonostante numerose segnalazioni al Comando di Polizia municipale e Pec inviate al Comune, la situazione rimane immutata – continuano i residenti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

