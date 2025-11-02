Si schianta contro il guardrail e viene investito morto nella notte un 48enne nell’incidente in superstrada

Notizie.virgilio.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Civitanova Marche: morto un 48enne che ha perso il controllo della moto ed è stato poi travolto da due auto sulla superstrada. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

si schianta contro il guardrail e viene investito morto nella notte un 48enne nell8217incidente in superstrada

© Notizie.virgilio.it - Si schianta contro il guardrail e viene investito, morto nella notte un 48enne nell’incidente in superstrada

