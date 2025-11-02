Si scambia con il padre le scarpe con dentro cocaina durante il colloquio in carcere poi attacca gli agenti e devasta la sala d' attesa

Torinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un grave episodio registrato all'interno della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. I fatti sono stati denunciati dal sindacato Osapp e risalgono al 29 ottobre scorso quando, durante un colloquio con il figlio poco più che 20enne, detenuto in carcere, il padre ha cercato di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Scambia Padre Scarpe Dentro