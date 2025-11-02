Civitanova Marche, 2 novembre 2025 - Cade con la moto in un incidente autonomo e poi viene investito mentre era ancora a terra da due auto che sopraggiungevano e che non sono riuscite ad evitarlo. Un 48enne, originario di Napoli ma residente a Civitanova Marche (Macerata), è deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno all'una, mentre procedeva con una moto Bmw in direzione Civitanova Marche sulla superstrada Ss77, nel tratto di strada che porta al casello dell'A14. Gli automobilisti coinvolti si sono fermati e hanno allertato i soccorsi ma per il 48enne non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si salva dall'incidente in moto, ma viene poi investito: morto un 48enne