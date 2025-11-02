Stava andando a celebrare la messa quando all’improvviso ha urtato un’auto e la sua macchina si è ribaltata. Estratto dall’abitacolo don Gianni, sacerdote di 81 anni. Il sacerdote era in stato confusionale ed è stato portato all’ ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di ieri, in via Lattanzio Ventura, in zona Vergini. Per cause che sono in corso di accertamento, l’auto, una Fiat Panda condotta dal sacerdote, che viaggiava verso Macerata, ha urtato una Opel Astra che si trovava parcheggiata lungo la strada, in uno spazio davanti ad una abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si ribalta con l'auto prima della messa. Sacerdote 81enne portato a Torrette