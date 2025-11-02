Secondo il nostro ordinamento vige la regola per cui chi costruisce su un terreno ne diventa anche proprietario, poiché la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e allo spazio sovrastante in base al principio dell’accessione ( articolo 934 del Codice Civile ). Tuttavia, esiste una importante eccezione a questa norma: il diritto di superficie. Questo istituto consente di costruire e mantenere un edificio su un terreno altrui, diventando proprietari della costruzione pur non essendo proprietari del suolo. Si tratta di una soluzione molto utilizzata nei progetti edilizi, nelle aree pubbliche, nei piani urbanistici o nei rapporti tra privati che vogliono valorizzare un terreno senza venderlo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Si può costruire su un terreno non di proprietà? Cos'è il diritto di superficie