Si presenta il Prealpi Master Show
La gara, che si correrà a metà dicembre, sarà anche la prova finale del Trofeo N5 Fra poco meno di due settimane il 26° Prealpi Master Show si metterà ufficialmente in moto. Alle 8.00 di venerdì 14 novembre prossimo, infatti, è fissata l’apertura delle iscrizioni alla classica e seguitissima competizione rallistica di fine stagione, autentico . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Altre letture consigliate
L’infanzia lacustre; la scoperta della musica e del teatro fino all'apprdo in TV e a Striscia la notizia Lunedì 3 novembre Enzo Iacchetti presenta la sua biografia a Saronno. Cinema Prealpi, viale Prealpi 1 Ore 21.00 Ingresso libero Si ringrazia Ubik per la - facebook.com Vai su Facebook
"#Prealpi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Elenco iscritti del 25° Prealpi Master Show 2024: in lista confermati 131 equipaggi con il “tutto esaurito” - net) l’elenco iscritti del 25° Prealpi Master Show che, sabato e domenica, animerà di rombi e di ... Secondo rallyssimo.it
Presentato il 25° Prealpi Master Show. - Come vuole una piacevole e consolidata tradizione, nella gloriosa sede del Motoring Club Sernaglia, a poco più di due mesi dal via dell’argentea edizione 2024, il 25° Prealpi Master Show è stato ... Lo riporta rallyssimo.it
Il 25° Prealpi Master Show: un mese al via! - TREVISO – Il conto alla rovescia per il 25° Prealpi Master Show è ormai iniziato e l'appuntamento con questa storica gara rallistica si avvicina a grandi passi. Scrive nordest24.it