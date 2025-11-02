Si presenta il Prealpi Master Show

La gara, che si correrà a metà dicembre, sarà anche la prova finale del Trofeo N5 Fra poco meno di due settimane il 26° Prealpi Master Show si metterà ufficialmente in moto. Alle 8.00 di venerdì 14 novembre prossimo, infatti, è fissata l’apertura delle iscrizioni alla classica e seguitissima competizione rallistica di fine stagione, autentico . 🔗 Leggi su Tuttorally.news